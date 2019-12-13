台南市東區林森路巷弄內一棟透天民宅13日下午3時20分發生火警悲劇，劉姓女子與曹姓母親平時同住互相照顧，她長年在醫院當志工，13日返家卻見家中著火，母親被活活燒成焦屍，跌坐地上崩潰吶喊「讓我進去跟她一起死」遭消防人員阻止。

67歲劉女與90歲的老母親同住，平時還會推著輪椅出來與鄰居寒暄，劉女投身公益，在成大醫院擔任志工5、6年，行善盡孝的她，13日卻經歷家中起火惡耗，面對與母親天人永隔悲劇。

在鄰居眼中，曹姓老母親身體還算不錯，只是不良於行，近年需坐輪椅，劉姓女兒經常推著輪椅，帶母親出外走動。

劉家13日下午3時許遭附近民眾看見窗戶冒煙，林居報案後，才知道曹母的房間起火，警消人員很快撲滅火勢，但曹母已成一具焦屍。

劉女13日照往常前往醫院擔任志工，驚聞家中起火，趕回家時，已見母親屍體，無法相信事實的她情緒不穩，痛哭的跌坐地上大喊「讓我進去跟她一起死好了」哭喊聲引來旁人不勝唏噓，警消人員不斷安撫她的情緒。

警消人員表示，劉宅起火點在曹母的房間內，起火原因尚待火調課調查。

(中時 )