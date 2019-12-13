通訊軟體已經融入了台灣人的一部分，像是LINE已經可說是幾乎每個國民都會有的通訊軟體，更在支付、購物上都成為了大家主要使用的工具之一，不過在主打的訊息功能上，其實LINE每年仍在做不同的提升，讓消費者滿意度再增加；而年初曾上架過的通訊軟體Jello，今（13日）就作為街口支付旗下的新軟體再次全新上架，主打「傳訊、傳錢、傳秘密」3大重點，更請來韓國女神潤娥擔當代言人吸年輕族群。
今LINE就公布了「2019 熱門功能排行榜」，當中像今年最受歡迎的功能，正是新的「圖片整合傳送」功能，能夠讓用戶不再被圖片訊息洗版，緊接還有「記事本搜尋」，以及「Keep儲存／分享優化」功能，但其實LINE更隱藏了不少秘密功能，好比開啟掃描QR Code功能後，右下角就有隱藏功能可把紙本上的文字掃描作數位文字，或是進行翻譯功能。
或是在路上只要打開LINE Spot，即能找到附近的餐廳、店家等，都是相當方便的功能。而同時也為了回應不少用戶需要一號多機，以及跨平台備份的功能，LINE也表示正在努力進行當中，希望能再進一步滿足使用者需求。
而今重新上架的Jello，雖然年初時面對了不少爭議，但經過街口支付的整合與調整後，再接再厲希望打進市場，此次向隱私的需求再作提升，像需經同意才能加入好友、發送訊息，還有無痕退群、收回訊息，以及倒數時間訊息即會消失的功能，都是全新吸引用戶的功能。
在貼圖上也推出了手繪貼圖等可愛有趣的自製貼圖功能，因此目前已擁有10萬用戶中，不少都是情侶及學生的年輕族群，相信其紅包功能將在過年期間再吸引更多新用戶，預計年後將直衝達300萬活躍用戶。
(中時 )
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