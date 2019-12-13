本次論壇首次採用「世界咖啡屋」的形式，由各高中、大學代表一起對話。(吳亮賢攝)

新北市教育局今(13日)委託淡江大學辦理「共創學習實務推動論壇」，邀請台大、政大、師大、成大等27所知名公、私立大學齊聚一堂，與高中端代表討論課程研發與師資教學合作，現場也簽訂59份合作意向書，透過跨域合作，升級高中校園師資和設備。

本次論壇首次採用「世界咖啡屋」的形式，首先由新北市高中向各大學說明目前新課綱課程發展情況，如AI人工智慧、機器人及第二外語等執行內容，吸引同性質之大學端注入師資及設備，共同培育創新教育人才。

教育局指出，論壇中共有21所高中與19所大學校院，簽署總計59份的合作意向書，針對高中端提出的需求，大學將可提供寒暑假營隊、專業服務學習、第二外語、全英文課程、大學軟硬體設備等資源，升級新北市高中教育能量。

教育局長張明文表示，面臨新課綱的挑戰、考招制度的改變，新北市希望能夠提供老師及學生更多的協助，如引入大學資源，讓高中大學進行對話，近三年來也成立10個課程發展中心，累積各領域核心素養及多元適性的課程示例。

張明文說，新北市更率全國之先，架設「大學與高中共備課程、共創學習媒合平臺」網站，未來新北市的高中只要有需求，就可以透過平台向北區各公私立大學發出合作邀請，推展跨教育階段合作。

此外，新北市過去經由高中職旗艦計畫，以8年24億協助學校發展特色課程，另因應新課綱，每年編列超過1000萬經費，推動高中課程發展工作圈與課程發展中心，幫助教師增能、課程研發創新，首辦媒合大學端與高中端交流互動論壇，期盼提昇新北市的教育競爭力，未來3年能達到每一所高中都有與大學共同開發的選修課程。

(中時 )