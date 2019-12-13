噴水雞肉飯業者捐贈救護車，嘉基醫院院長姚維仁（中）代表受贈。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市知名美食噴水雞肉飯業者13日捐贈 1輛價值240萬元救護車給嘉義基督教醫院，以期協助落實重症及轉診醫療服務；此外，蔡家琪小姐用養父母的身後餘款加上生父的協助，以養父母名義捐贈救護車及救護設備給嘉義市政府消防局。

嘉基醫院是嘉義市唯一重度急救責任醫院，但目前院內救護車已屆汰舊換新的年限，在地經營70年的嘉義噴水雞肉飯，第2代負責人林 昭正及白敏惠夫婦偕同第3代老闆娘董孟婷，代表捐贈救護車給嘉基醫院，院長姚維仁代表受贈。

姚維仁說，嘉基深耕嘉義61年，是雲嘉地區重要醫療機構，救護車需求量相當頻繁，2018年緊急醫療輸送及轉診出勤達1034趟，有新救護車加入，更能提升緊急醫療的品質。

蔡家琪小姐從小過繼給生父蔡水勝的胞兄蔡金童、蔡蕭金點夫妻當養女，蔡水勝在高雄經營九九肉干食品37年，也是知名美食。

蔡小姐秉持養父母生前樂善好施的精神，將養父母身後善款化成大愛，她有感於第一時間緊急救護對傷患的重要性，用養父母身後餘款及生父協助部分善款，13日捐贈救護車1輛及1批救護設備給嘉義市消防局，由局長蘇耀星代表受贈，並感謝蔡小姐的善舉。

(中時 )