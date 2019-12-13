蝦頭裡面黃色的東西，其實不是蝦的排泄物，而是蝦的卵巢。(示意圖/尉遲佩玉攝)

吃蝦到底蝦頭要不要摘掉眾說紛紜，有人覺得蝦頭特別營養，也有人說蝦頭很髒，營養師表示，其實關鍵在於蝦養在甚麼樣的水裡，此外，除了蝦頭之外，大蝦身上真正該挑掉的地方是蝦腮和蝦腸，因為有排泄物殘留，而且可能還會有細菌滋生。

蝦頭裡面黃色的東西，到底是不是蝦的排泄物？由專業營養師和媒體人組成的健康自媒體工作室《爆炸營養食堂》報導，其實那並不是蝦的排泄物，而是蝦的卵巢，是可以吃的，但如果蝦生活在重金屬含量很高的水裡，重金屬就會聚集在頭部，不過通常正規餐館使用的食品原料，都有養殖要求，因此不會使用重金屬超標的水域養殖。

營養師指出，大蝦身上真正不能吃的地方是蝦腮和蝦腸，蝦鰓在頭部靠近口器的那一側，蝦腸也就是俗稱的蝦線，這兩個地方才是蝦過濾食物和排泄的地方，一般會有一些排泄物殘留，而且蝦死後可能還會有細菌滋生，一般餐廳會把蝦鰓去掉，因此蝦頭如果完全煮熟，是可以吃的。

營養師提醒，由於醉蝦沒有經過高溫烹煮，最好不要吃蝦頭，如果有比較頑強的致病微生物，或者含有寄生蟲，吃下去後可能會對健康造成危害。

(中時電子報)