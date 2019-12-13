民眾參觀嘉義市鐵高工程模擬願景。（廖素慧攝）

嘉義市議會臨時會13日專題討論嘉義市鐵路高架化工程，議員們督促市府藉由此重大建設，讓嘉義市大躍進，市長黃敏惠重申，獲得議會提案支持，會繼續全力爭取市府自籌款零負擔。

陳姿妏、張榮藏、戴寧、吳上明、張秀華、孫貫志、凌子楚等議員督促市府，控管鐵高施工進度、降低對居民作息的影響、沿途土地開發帶動城市翻轉的規畫、38.33億自籌款對市府財務造成的負擔等問題。

市府交通處表示，鐵高目前建造臨時軌C602標「博愛陸橋局部改建及跨中央排水臨時軌鋼橋工程」，至今年11月底的施工進度19.22％，超前約4.34％，C603標「嘉義計畫臨時軌軌道及電車線工程」10月底開工，此2項工程都預定2022年1月完工。

交通處表示，鐵高市府自籌款38.33億，自2017年至2025年逐年分攤，2020年1.423億、2021年9.3億、2022年8.28億、2023年5.5億、2024年5.07億、2025年7.135億。

張榮藏說，黃市長一直要求中央兌現全額補助鐵高經費的承諾，但有具體作法嗎？建議市府利用中央資源增建台鐵至高鐵太保支線，以縮短市區與高鐵太保站的車程。

市長黃敏惠說，很感謝獲得議員們連署提案支持市府爭取中央全額補助鐵高，有廣大民意作後盾，市府會繼續全力爭取，還給嘉義市公道。

黃敏惠說，市府申請「嘉義軌道整體路網規劃案」辦理經費，獲交通部回文將納入明年度預算，將研議規畫市區至高鐵太保站的軌道系統，議員建議的台鐵太保支線將一併納入研究。

市議會11月的定期大會中，議員鄭光宏、張秀華提案支持市府向中央爭取兌現承諾，全額補助鐵高經費，除了3位議員未連署，其餘17位議員連署。

(中時 )