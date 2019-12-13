隨著行動裝置的運算能力越來越強大，手機不僅成為大量使用者愛用的拍照設備，快速的運算能力弱是用來剪接影片，也是輕而易舉。看準此一趨勢，知名剪接軟體威力導演（Power Direcrtor）的開發起訊連科技（Cyberlink）也提前預告，行動版威力導演即將來到，12月23日使用者就可免費下載，在手機上體驗快速剪片的感受！

訊連科技在Facebook官方粉絲團預告，威力導演iOS版現在已經可在App Store預定(先確定要下載，然後上架時就會自動下載到手機中），12月23日將會正式推出。官方提供免費下載，若要額外功能可再進行應用內購（in-App Purchase）。根據官方資訊，威力導演 iOS 版將可支援iPhone以及iPad。

威力導演行動版App - 影片介紹

根據App Store當中的資訊，威力導演iOS版將會包含4K 高畫質編輯和輸出影片、調整速度，快轉或慢動作、色度去背、400+ 免費範本 & 特效等功能。免費版可輸出720p畫質的影片，若要輸出1080p、4K畫質的影片、去除影片浮水印，以及享受免廣告的編輯體驗，還有PiP(子母畫面)的功能，都需要額外付費。

不僅如此，威力導演iOS版除了按照需要可加購功能外，可能還會推出訂閱服務，可定期享受到進階的付費功能。但這方面將加入的功能，目前還不很明朗，有興趣的使用者可以追蹤官方臉書粉絲圖，第一時間獲得重點資訊！

(中時電子報)