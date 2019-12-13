警政署基於近年發生夜店聚眾鬥毆案件，常會透過社群通訊軟體進行串連集結，時間快速、人數眾多且流動性高，致使案件頻率增加、規模擴大，對社會安定秩序影響甚鉅。但司法實務上，對刑法「公然聚眾」構成要件認定狹隘，導致警察在群眾聚集時難以實施解散命令，防止危害擴大；且鬥毆發生之後，警方縱使依法移送，亦難以刑法妨害秩序罪章成罪，無法有效壓制不法氣燄。

為有效維護社會秩序，保障人民生命財產安全，警政署在前年底即會同法務部積極推動刑法第149條及第150條修法。

警政署表示，本次修法有2大重點，首先，將「公然聚眾」一詞修正為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上」，明確定義場所及人數，有利於實務判斷。其次，對攜帶兇器、危險物品施行以及在往來交通馬路上追逐鬥毆之行為加重處罰。

警政署表示，感謝行政院及法務部本次修法，後續將積極規劃辦理員警教育訓練並訂定作業流程，務使員警熟稔新修正法令的構成要件及執法適用，藉由正確、強勢執法，達到有效壓制於街頭、夜店、KTV等場所聚眾鬥毆的情形，還給社會大眾安寧和諧的生活空間。

(中時 )