澳洲將誕生該國史上首位情報機構女性主管！總理莫里森今天正式任命瑞秋•諾布兒（Rachel Noble）女士，自明年2月起出掌澳洲通訊局（Australian Signals Directorate，ASD）。

諾布兒原任通訊局轄下的澳洲網路安全中心主管。通訊局又隸屬澳洲軍事情報局，主要職責為保護澳洲通訊、攔截並破解外國情報組織的電子通訊。

莫里森與國防部長雷諾茲女士在聲明中表示，「任命諾布兒擔任這個領導角色，是為女性在國家安全部門向前邁出重大一步。」

(中時 )