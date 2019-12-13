國安生力軍 澳主要情報機構首度由女性當家 18:252019/12/13 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 澳洲將誕生該國史上首位情報機構女性領導人！澳洲網路安全中心(ACSC)主管諾布兒女士，將出掌澳洲通訊局。(摘自ACSC官網)。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲將誕生該國史上首位情報機構女性主管！總理莫里森今天正式任命瑞秋•諾布兒（Rachel Noble）女士，自明年2月起出掌澳洲通訊局（Australian Signals Directorate，ASD）。 諾布兒原任通訊局轄下的澳洲網路安全中心主管。通訊局又隸屬澳洲軍事情報局，主要職責為保護澳洲通訊、攔截並破解外國情報組織的電子通訊。 莫里森與國防部長雷諾茲女士在聲明中表示，「任命諾布兒擔任這個領導角色，是為女性在國家安全部門向前邁出重大一步。」 (中時 ) #澳洲 #情報 也許您會感興趣 推薦閱讀 矽光子技術 應用在通訊設備CAGR接近40％ 09:212019/12/10 財經 澳洲印尼嚴重關切南海情勢 關切北京軍事行動 23:082019/12/10 國際 雪梨霧茫茫2萬人怒吼 澳洲總理終於打破沉默 15:432019/12/12 國際 《國際產業》阻科技巨頭壟斷，澳洲將創設新規 16:312019/12/12 財經 LINE免費主題試用來囉 復古Hello Kitty讓人想起小時候 17:332019/12/12 科技 華春瑩暗諷美：熊貓塊頭大 但會比禿鷹更危險？ 20:112019/12/12 兩岸 貿協攜ICT巨擘WITSA簽備忘錄 可分享資通政策制定 20:482019/12/12 財經 澳洲野火狂燒 雪梨人怒了 04:102019/12/13 國際大事 WhatsApp不支援舊系統 上百萬用戶得換手機才有救 10:292019/12/13 科技 街口通訊軟體Jello捲土重來 請來韓國女神潤娥代言 14:382019/12/13 科技 國際熱門新聞 太罕見！30度高溫狂下大冰雹 這城被淹慘狀曝光 - 國際 法國公布年改措施，維持62歲退休 - 國際 韓若當選如何讓美放心？前AIT主席點出關鍵 - 國際 彈劾個屁！保川普 參院共和黨要大翻盤 - 國際 環保少女太暴怒 川普酸她須看場老派電影 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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