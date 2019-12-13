每年內門區農會都會與當地總舖師配合，推出「初二歡喜回娘家、團員鬥陣吃辦桌」活動，今年內門農會預計席開500桌，每桌5000元的菜色，還附贈龍鳳酥特色伴手禮，下周一起開放預約訂桌，內門農會呼籲想要訂桌民眾動作要快，額滿為止。

內門區有「總舖師故鄉」之稱的美譽，為配合農曆大年初二回娘家的傳統習俗，農會持續舉辨吃辦桌活動，透過推廣在地食材的總舖師料理，10道料理包括在地的封肉、筍干、南瓜、桂圓和放山雞等食材。

高雄市內門區農會總幹事洪輝煌說，辦桌料理聘請當地總舖師選用在地生產的食材，製作封肉、鮮魚、雞湯等美味料理，每桌只要5000元，超值價格往年都吸引民眾搶著訂桌，今年自12月16日開放訂桌預約，農會呼籲想訂桌民眾動作要快。

洪輝煌表示，活動現場也另舉辦內門區農特產品展售活動，而今年的辦桌活動，每桌將贈送2盒內門知名伴手禮龍鳳酥及摸彩卷一張，民眾用餐另可摸彩，將有機會抽到大獎，有吃又有得拿，訂購專線：07-6672161，額滿為止。

(中時 )