《律師法》修正草案13日經立法院三讀通過，中華民國律師公會全國聯合會對此發出聲明表示，將盡速速完成新章程與相關辦法的制定，讓全國律師走向新紀元。
全聯會表示，修正案解決爭議多年的涉貪不適任司法官擔任律師的爭議，更改革及深化律師懲戒制度，律師在職進修以及參與社會公益的義務。
全聯會指出，新法的多項制度變革的實現，都有待在新組成的全國律師聯合會「全律會」制定新章程及相關辦法，全聯會將依據新修正律師法，立即展開與各地方律師公會的分工合作，籌備新律師法規定的全律會理事長、副理事長、理事、監事及會員代表等的選舉事宜，期待「全律會團隊」能夠在總統公布新律師法後六個月內選出，並能儘速完成新章程與相關辦法的制定，讓全國律師走向新紀元。
全聯會說，至於修法過程中，來自其他專業團體對律師法草案的誤解，全聯會將秉承為當事人追求最佳利益的精神，使全體國民獲得更好法律服務及權益保障，讓不同專業團體間能共榮互助，就這次修法不足之處，全聯會仍持續努力以期讓律師法及律師制度更完善。
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(中時 )
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