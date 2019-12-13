超跑迷恐怕要大失所望了，知名超跑車品牌法拉利的電動汽車推出計劃再度延期。法拉利CEO路易斯·卡米萊里（Louis Camilleri）表示，2025年後才會推出第一款純電動汽車，因為目前的電池技術還不夠成熟。

據路透社報導，此前，法拉利就曾公開表態，2022年之後才會開始生產純電動汽車。卡米萊里說：「電池技術還不夠成熟。在自動化、充電速度方面依然存在重大問題。我們最終會推出一款純電動汽車，但那會是在2025年以後，短期內暫無計劃。」

卡米萊里還表示，法拉利確實正在研發生產一款純電動豪華旅行車（GT），但就目前的情況看，他們仍將堅持研發生產油電混合動力汽車。今年早些時候，法拉利發佈了其首款量產的油電混合動力汽車SF 90 Stradale，並計劃到2022年銷售的所有汽車中，60％為油電混合動力汽車。

卡米萊里稱，法拉利也正在考慮其他動力技術，包括氫動力和生物燃料。「我們正在對各種動力系統進行研究，試圖根據對法拉利的未來規劃，找出最有效的技術方案。」

路透社的報導還稱，法拉利將今年的核心收益預期提升到了約14億美元，並預計其2020年業績將有強勁表現。卡米萊里說：「我們將會迎來另一個創紀錄的年份，我們在所有指標上都表現地相當出色，包括銷量、營收、收入、現金流。」

(中時電子報)