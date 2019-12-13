民航局高階主管與公關室13日傍晚均表示，該局並未報請交通部廢止遠東航空營運許可，但是有去文遠航，針對該公司無預警停業告知擬處以三百萬元罰款，遠航可以陳訴意見，至於遠航希望復飛一事，待遠航提出要求後再做討論。由於明天是周六，遠航要下周才有可能復飛。

遠航董事長張綱維率公司副董事長鄭晴文與公益律師陳令軒上午召開記者會，張綱維指出目前有三組投資人在洽談，是對台灣、對遠航有信心的投資人，這三組投資人是在他發布「遺書」後立刻聯繫他，預計近日就會有10億資金進來，公司希望民航局能同意今天下午就復飛，恢復正常營運。

陳令軒律師表示，遠航本月5日照常發薪，一切運作正常，公司牽涉上千員工與四、五千名家生計，接下來又有春節疏運，公司會照常營運。張綱維則表示昨日因資金未到位，一時非常沮喪，才會發布「遺書」。

張綱維表示，他是很愛面子的人，公司出現困難，他覺得要以死謝罪，也想過幾種死法，還沒想好消息就來了，投資人自己找上門了。

張綱維是遠航資深員工口中的「張大善人」，2009年入主遠航，2011年4月讓遠航復飛，公司兩岸航線營運情況良好且有獲利時，曾讓公司充滿前景與希望，後因兩岸關係惡化，兩岸航線占比從五成降到目前的一成不到，另民航局又因該公司飛機老舊，訂出限期淘汰辦法，一再拉升公司財務負擔。

另一方面張綱維為打造航空旅遊一條龍投資的旅館事業在大陸祭出限台令後，難以為繼，相繼歇業，也造成集團不少損失，張綱維個人透過各種管道借貸資金，今年下半年陸客來台大幅緊縮，讓公司營運更加惡化。

(工商 )