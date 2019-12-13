民進黨立委候選人蔡培慧（左）、陳癸佑要前進國會。（廖志晃攝）

立法委員選舉，南投縣第一選區國民黨馬文君與民進黨蔡培慧捉對廝殺；第二選區國民黨許淑華尋求連任，民進黨陳癸佑力爭突圍進國會。雖然還有其他候選人，但南投縣立委選戰態勢，仍是藍綠對決的局面。

第一選區又稱為烏溪線，草屯鎮和埔里鎮是兩大票倉，現任區域立委馬文君是埔里人，還曾經擔任埔里鎮長，兩代從政，人脈豐沛，基層穩固，也是國民黨在立法院的戰將，還有南投縣長林明溱鼎力支持。

現任不分區立委蔡培慧是魚池人，對農業、教育和弱勢族群著力甚深，此次轉戰區域立委，除了民進黨中央執政的奧援，還有埔里鎮長廖志城、國姓鄉長丘埔生的支持。

第二選區又稱濁水溪線，主要票倉在南投市和竹山鎮，現任立委許淑華力挺國民黨總統候選人韓國瑜，有「神力女超人」之喻，具有全國性高知名度，勤跑基層，實力雄厚，她曾經擔任2屆南投市長，坐擁藍大於綠的票倉，也是一大優勢。

民進黨徵召警官出身的水里鄉長陳癸佑，挑戰進軍國會，形成「台灣戰警」與「神力女超人」的對決；陳癸佑在水里鄉長任內，還清債務還創造盈餘，政績受肯定，還有民進黨中央執政的資源挹注，都有助於開拓票源。

(中時 )