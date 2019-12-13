金門縣府感謝遠航地勤堅守工作崗位，連2天受理民眾退票的辛勞。（李金生攝）

金門航空站主任洪念慈（左）希望遠航可以走過難關，很快重新再站起來。右為遠航金門站長王玉靜。（李金生攝）

金門航空站主任洪念慈送上珍奶、雞排，感謝第一線工作伙伴的辛勞。（李金生攝）

遠航無預警停飛，衝擊離島金門投票日、春節疏運，尚義機場第一線地勤堅守工作崗位，連2天受理民眾退票作業。金門航空站主任洪念慈、縣府觀光處長丁健剛今（13）日下午不約而同到櫃台送花和飲料，替她們加油打氣，場面十分溫馨。

遠航櫃台退票作業，昨晚忙到9時以後，今天一早又湧進大批民眾，排隊人潮在午後才逐漸散去。第一線地勤人員耐心解說退票事宜，獲得民眾普遍好評，也替她們面臨年關困境，感到十分不捨。

縣府觀光處密切注意對旅遊業的衝擊，也關心遠航工作團隊的辛勞，丁健剛處長下午率同交通旅遊科長顧克亞、城市行銷科長陳明伶等人帶咖啡、甜點赴遠航櫃台，替她們加油打氣，金門航空站主任洪念慈也到場分送珍珠奶茶、雞排，感謝30位櫃台、機務人員堅守崗位，如常出勤提供旅客即時服務。

遠航金門站長王玉靜感謝鄉親的支持和肯定，也將來自各方的關懷，現場隨著鮮花束傳遞下去。縣府和航空站都希望遠航可以走過難關，很快重新再站起來，加入提供鄉親和遊客優質服務的行列。

(中時 )