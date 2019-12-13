冬盟賽程進入尾聲，13日由日職白隊與韓職聯隊進行5、6名排名賽，韓職聯隊此次戰績吊車尾，讓帶隊的總教練的朴治王坦言，「有點看輕這個聯賽，個人有在反省。」

韓職聯隊以尚武隊為主體，結合其餘韓職隊伍的潛力球員組成，在今日賽前成績4勝10敗1和，預賽勝率僅0.286在六隊中墊底，對味全龍更是苦吞4連敗，帳面表現不盡理想，總教練朴治王坦言，「因為有點看輕這個聯賽，沒有帶隊上王牌來，所以戰績表現不好，個人有在反省。」

不過朴治王表示中華職棒持續舉辦冬盟，對於棒球發展是非常有幫助的，透過比賽也能看出台灣棒球持續往好的方向發展。

冬盟也讓朴治王肯定各隊潛力新秀的表現，例如看好LG雙子具本奕是有實力上到一軍的，可惜的是三星獅終結者沈昌珉在冬盟僅出賽過一場，就因個人情況無法出賽。

除此之外，韓職聯隊對戰過味全龍4場全吞敗，讓他對龍隊選手特別有印象，例如中外野手洪瑋漢和隨隊的廖任磊都被他點名。

(中時 )