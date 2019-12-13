為徹底改善高雄市梓官蚵仔寮地區易遭水患侵擾的現況，立委邱志偉順利爭取到內政部營建署補助7800萬興建「中正路抽水站」，近期工程已經完工，邱志偉強調，抽水站完工將能讓中正路低窪地區易淹水的狀況大幅改善。

典寶溪排水進入梓官地區後，因為沿岸系統低窪先天排水條件不良，加上近來的極端氣候影響旱澇分明，降雨日數雖然減少，但強度卻變大，讓梓官蚵仔寮地區容易遭受水患之苦。

蚵仔寮地區屬於典寶溪下游，下大雨時容易因回水效應導致水位高漲，造成中正路一帶每逢大水必淹水，經過專家會勘評估後，確認需在典寶溪靠近出海口處設置抽水站，遇到下大雨時就要立即抽排無法順利流出的暴雨逕流。

抽水站規畫將水直接排入典寶溪，內部配置2cms共3組的電動沉水式抽水機，與柴油發電機及防洪閘門，當開始淹水時，抽水機將能迅速反應，立即分流6cms的洪水，能有效減緩當地的淹水情況。

邱志偉表示，解決淹水問題絕對不是興築堤防或疏通排水溝就能解決，需要搭配抽水站、滯洪池等設施才能徹底解決問題，蚵仔寮地區地勢低窪先天不足，因此需要更完整的規劃，通盤檢討從根本解決問題，抽水站運作後將能評估對於淹水控制程度，未來有需要增設設施他會持續爭取。

(中時 )