2020總統大選，親民黨總統參選人宋楚瑜、國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文「三腳督」，YouTuber「北青」今天早上來到高雄市大樹進行街頭民調，這也是民進黨立委邱議瑩的選區。結果，韓國瑜竟以45票（49%）小贏蔡英文的48票（45%）。網友看到韓國瑜的票數，不禁跌破眼鏡！

「北青」今天上傳民調直播，他早上來到高雄大社果菜市場進行街頭民調，韓國瑜以53票（49%）領先蔡英文的48票（45%）及宋楚瑜的6票（6%）。韓蔡票數可說非常接近。韓票數開始是落後的，後來才追上來。

網友對此民調結果喊說：「哈哈……這麼綠的地方，韓市長居然還贏唷...真的讓我跌破眼鏡！看樣子民進黨真的做得很爛。」、「高雄翻了、高雄翻了！」、「剛剛太刺激了，一度放棄看，最後想不到會逆轉勝，雖然小贏但很開心，原縣區的高雄市民覺醒了。唯一支持下架踢門邱。」

(中時電子報)