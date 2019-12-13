國民黨台南市立委第六選區候選人洪秀柱13日傍晚5時到南紡購物中心路口拜票，提及藍綠總統民調差距大的現象，在卡神楊蕙如網軍案曝光後，民調已無法取信人民，藍營對勝選仍深具信心。

洪秀柱13日傍晚到東區南紡購物中心路口，向下班回家的用路人揮手拜票，不少駕駛人熱情回應，甚至有人將車靠邊向洪揮手致意，大喊加油，不少民眾乾脆下車與洪合影，直呼對民進黨政府太失望。

對藍營選情深具信心的民眾主動向洪表示，最近公布的總統民調不可採信，「票開出來就知道了」，稱讚洪秀柱南征的作風，為國民黨帶來改革氣象。

洪秀柱表達贊同，認為民進黨對多次民調公布結果信心滿滿，以為勝券在握，在楊蕙如網軍案曝光後，民調準確度已被質疑破功，呼籲大家不用相信，「他們公布他們的，我們努力自己的」有信心藍營勝選。

洪秀柱表示，在第六選區的選舉過程中，已造訪完南關線各里里長，民眾反應熱烈，接著將持續前進東區，光是在東區各里開講，預計就有50多場，廟口開講也會有30場，另外還有數場與社團代表溝通的「客廳會」。她都會一一完成，勤跑基層的她，對自己立委選情同樣信心十足。

(中時 )