驚！南山人壽公告新代董陳棠 高齡85歲 18:502019/12/13 工商 魏喬怡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南山人壽公告，由85歲的現任南山人壽董事陳棠接任代理董座。(圖/中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南山人壽大股東尹衍樑的獨子尹崇堯當代理董事長昨遭金管會駁回後，南山人壽13日公告，新代董由前日盛金董座、前南山產物董事長、現南山人壽董事陳棠出任，將由金管會再次審核。 陳棠曾任日盛金董事長、土銀董事長、台開董事長，也擔任過台壽總經理，不管在保險、銀行業都資歷豐富，據悉他今年已85歲。 (工商 ) #南山 #董事長 #南山人壽 #人壽 #陳棠 也許您會感興趣 推薦閱讀 尹崇堯能否代掌南山人壽 12日公布 17:122019/12/11 財經 36歲太年輕！尹衍樑愛兒接南山董座 金管會不准 16:492019/12/12 財經 尹崇堯被駁回！南山：虛心接受 將儘速再推代董人選 17:442019/12/12 財經 尹崇堯想當南山代理董座還「太嫩」 金管會不核准 18:152019/12/12 財經 南山信用觀察負向 信評公司不保證解除 19:342019/12/12 財經 金管會面試尹崇堯遭否決 南山人壽：儘速召開董事會 19:342019/12/12 財經 尹崇堯 面試未過關 無緣掌南山 04:092019/12/13 財經要聞 尹崇堯暫不符董事長資格 南山人壽：儘速推接替人選 04:092019/12/13 財經要聞 董座請辭 燦坤群龍無首 04:092019/12/13 財經要聞 《金融》尹崇堯代理南山人壽董座，金管會否決 08:012019/12/13 財經 財經熱門新聞 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 急了…川習交換條件？美媒驚爆內幕 - 財經 新莊買房慘賠千萬 專家8字揭崩盤內幕 - 財經 老美打敗北京！川普爆料大事真的發生 - 財經 又能飛了？ 民航局未報請廢止遠航營運許可 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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