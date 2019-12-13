全台監理沙盒首創保險業案例：國泰人壽與易遊網實驗旅平險一站購足上線一周了！國泰人壽副總林佩靜13日指出，該實驗在2019年12月5日上線以來，已有50件投保案例，未來每季將向保險局報告實驗狀況，目標鎖定一年內要拚1萬8千人次投保、累積保費1,000萬新台幣就可出沙盒正式上路。

易遊網指出，此次沙盒實驗是限定「個人投保」、三個套裝方案（保額800萬、1,000萬、1,200萬），上線以來投保的50個案件中，客戶族群在31到45歲之間，投保保額以1,000萬元最多、天數5天最多，每件保費平均不到1,000元，目前零客訴。

國泰人壽數位發展部協理林佳穎表示，因現行法規限制，過去民眾只能在保險公司的網站投保旅平險，若想一次買好旅遊行程、旅平險，用戶需經過旅遊網、保險公司網站間跳轉、重複註冊認證會員等近10道程序、費時7分鐘。但此次國泰人壽攜手易遊網，透過Open API串接大幅優化了客戶投保體驗，用戶可直接在易遊網上使用已註冊之會員身分投保旅平險，僅需5道程序，歷時1分鐘，大幅縮短投保、買行程的流程。

林佳穎表示，在實驗中，個資保護與資案都是最重要的，會落實5大層級管理機制，包括網路安全機制、惡意軟體監控、裝置媒體控管、電子商務安全、及時監控機制，而且對於實驗中的保戶資料易遊網必須有獨立的資料庫，不會有個資外洩問題，民眾可以安心在易遊網進行投保。

此次實驗不涉及修保險法，只涉及修「保險業辦理電子商務應注意事項」，讓消費者在投保時可更簡化。過去消費者在易遊網買好行程後，還要上國壽的網站再註冊一次，而且在投保時還要再用OTP認證，未來只要在易遊網上註冊後就不必到國壽網站再註冊一次、投保時也不必再用OTP。

(工商 )