櫃買中心今（13）日表示，「109年召開股東常會日期事前登記作業」將於明（109）年1月3日上午9點起開放登記。為鼓勵公司股東使用電子投票，109年之「召開股東常會日期事前登記作業」，上櫃公司於最近一年股東會（含臨時會），曾有一次電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達50％以上且章程載明採用董監候選人提名制者，或興櫃公司自願採行電子投票者，則不受股東會每日召開限額100家之限制。

櫃買中心提醒各公司務必於108年12月16日至12月30日下午5點前「設定憑證IC卡作業」，始能進行股東會日期登記。各公司於109年1月3日上午9點起均需經由公開資訊觀測站認證申報系統，使用已驗證之IC卡登記股東會日期。如憑證將於股東會正式開始登記（1月3日）前到期，請於執行股東會「單一憑證IC卡設定」作業前先行向臺灣網路認證公司申請展期，再設定「股東會登記單一憑證IC卡」。

櫃買中心提醒公司應於109年3月15日前完成股東會事前登記作業，已完成登記股東會日期之公司，股東會日期如有變動，仍可於公告股東常會日期前上線調整。若公司未至公開資訊觀測站申報系統登記股東會日期，或登記日期與重大訊息及召開股東會公告之開會日期不一致，將無法完成股東會公告程序。

(工商 )