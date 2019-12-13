受到中美接近達成第一階段貿易協議的消息影響，人民幣兌美元即期匯率（CNY）13日早盤一度跳升逾700點，並觸及近四個半月新高，但隨後逢低購匯者出手，使升幅收窄，收報6.9839，較上個交易日4時30分收盤價升494個基點，是8月2日以來新高。

香港經濟通通訊社13日報導，離岸人民幣兌美元（CNH）同樣升破「7」，13日早盤曾高見6.9273，接近下午5時，貶301個基點，報6.9810。

市場人士分析指出，中美雙方的共識取得實質性進展，但距離簽署還有一步，在關鍵時候反覆的情況此前已經出現過很多次；即便中美簽署協議，文本的具體內容也會影響市場情緒，目前並不適合過於樂觀。

ING集團亞太區首席經濟學家Robert Carnell表示，中美貿易就協議的條款已經「達成共識」，但是法律文本仍在處理中，還沒到「簽署」，從整體上看進展是積極的，但不要指望它會順利推進。

人民幣兌美元中間價13日報7.0156，較上個交易日升97個基點，創11月20日以來新高，連升四日。

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