警政署為求打擊幫派犯罪沒有空窗期，針對選前掃黑工作，在本月10日起實施今年第4波「全國同步掃黑行動專案」，以「系統性掃黑」強力打擊，強力壓制幫派暴力氣焰，淨化選舉空間。

截至目前為止，專案共檢肅32名治平目標、同時逮捕手下成員228人，合計到案260人，共動員全國警6018人，掃蕩包含幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計1364處，查扣不法金流達88萬7900元。

警方表示，執行到案的犯罪幫派組合，包括竹聯幫雷堂、文武堂、信堂、平堂、青堂、太極堂、聖堂、孝堂及天道盟太陽會、同心會、天理會與四海幫海壢堂、三光幫，以及具特定政黨成員身分的2案10人。

其中，具有統促黨背景的竹聯幫孝堂孝東分會王姓副會長，涉嫌藉口被害人沒經他同意，將其友人加為臉書好友，竟暴力索取紅包，並替女子出面向前男友索取數十萬元分手費，刑事局偵查第二大隊蒐證後，將王嫌及手下2名幫眾拘提到案。

以南投47歲吳姓角頭為首的暴力集團，曾因賭博糾紛以老虎鉗剪斷被害人左小指遭警方查辦，警方調查，吳嫌仍指揮手下成員操控地方砂石產業及職業賭場謀取龐大利益，近期積極介入政府招標砂石工程，糾眾對被害人施暴，刑事局偵查第六大隊偕同南投縣警局，將吳嫌等14人依組織、殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由等罪名檢肅到案。

(中時 )