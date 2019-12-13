一名女子在行駛中的汽車上打開雙腿透透氣，毫無遮掩的讓路人大飽眼福。網路上流傳一段沒穿內褲的半裸女子，仰躺在車上「透氣」，雙腿大開向窗外大放送DIY的動作，全被其他行駛中車輛拍下的畫面，引起網友熱議。

有女子在行駛中的車上下身赤裸雙腿大開向窗外大放送DIY的動作。(翻攝自臉書)

一輛行駛中的車輛，副駕駛仰躺著一名下半身赤裸的女子大開雙腿向著窗外方向大開，頭部疑似躺在駕駛腿上，左手不斷在私處撥弄相當大膽。畫面疑似由高往下拍攝，疑似是其他行駛中的車輛所拍下。不過上傳者並沒有透露時間與地點。

(中時電子報)