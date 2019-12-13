女下身赤裸M腿大開透氣DIY 路人冒命開心拍 18:492019/12/13 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名女子在行駛中的汽車上打開雙腿透透氣，毫無遮掩的讓路人大飽眼福。(示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名女子在行駛中的汽車上打開雙腿透透氣，毫無遮掩的讓路人大飽眼福。網路上流傳一段沒穿內褲的半裸女子，仰躺在車上「透氣」，雙腿大開向窗外大放送DIY的動作，全被其他行駛中車輛拍下的畫面，引起網友熱議。 有女子在行駛中的車上下身赤裸雙腿大開向窗外大放送DIY的動作。(翻攝自臉書) 一輛行駛中的車輛，副駕駛仰躺著一名下半身赤裸的女子大開雙腿向著窗外方向大開，頭部疑似躺在駕駛腿上，左手不斷在私處撥弄相當大膽。畫面疑似由高往下拍攝，疑似是其他行駛中的車輛所拍下。不過上傳者並沒有透露時間與地點。 (中時電子報) #行駛 #女子 #雙腿 #透氣 #車輛 #M腿 #內褲 #下身 #赤裸 #影片 #透氣 #diy 也許您會感興趣 推薦閱讀 女軍人夜店安慰情傷同袍 摩鐵驚醒發現「下身全裸」 08:442019/12/09 社會 白皙細長大勝迪麗熱巴！「神腿女星」黃夢瑩連楊冪都力捧 10:512019/12/10 時尚 愛紗重口味要男師傅按摩 自爆「內褲被脫羞變全裸」 19:012019/12/10 娛樂 問謝龍介草莓台語發音 沈玉琳笑到內褲鬆掉 21:412019/12/10 生活 糖葫蘆妹下身一片肉色 網全暈了 08:082019/12/11 正妹 15歲正妹遭暴打 「半身赤裸」被狂摑影片曝光 09:312019/12/11 社會 子瑜超激短褲辣秀腿根！透視刺繡上衣內在看光 網瘋傳 08:152019/12/12 星光 女高生雙腿毀了！美白副作用驚人 18:152019/12/11 生活 路邊巴士春光外洩 後座赤裸男女忘情搖... 00:012019/12/12 社會 女子遭強擄上車 原來是失戀友人強迫她出門透氣 18:302019/12/13 社會 社會熱門新聞 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 私菸案邱彰信否認犯罪 批檢察官用LINE貼圖毀人清白 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 謝龍介送雞排改捐公益 南檢將分案查賄選 - 社會 女下身赤裸M腿大開透氣DIY 路人冒命開心拍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。