近日網傳「台灣選舉還有一種奥步，是中選會主委李進勇叫印票厰商在2號(國民黨韓國瑜，張善政)的蓋章處印上一層薄博的，肉眼難看以出來的蠟或是油脂，讓蓋票章上的红墨水乾不了，選票一折，很容易就花掉，變成廢票」；對此，中選會嚴正駁斥，指出這又是有人惡意捏造、刻意散布不實訊息，定會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法及其施行細則，以及公職人員選舉票印製分發保管作業要點之規定，中選會及所屬直轄市、縣市選舉委員會對於選票的印製、保管及點算等，均有嚴謹的標準作業流程並嚴格執行，另洽警察機關派員警衛。

中選會也指出，此類不實訊息已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件，捏造者及散布者均有惡、假之不法意圖外，其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，同時又損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，必須予以嚴正駁斥及究責，中選會將依社會秩序維護法及依刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪之規定，予以究責到底。

(中時 )