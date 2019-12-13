新北市議會13日最後一天審查預算，藍、綠黨團對預算刪除多寡爭論不休，國民黨憑人數優勢，通過以表決方式審查，民進黨團抗議未果，退席抗議高喊「新北不是苗栗國」；議會清點人數過半，先前延後討論的預算，逐條順利通過三讀，新北市總預算破天荒只刪掉1276萬元，創下有史以來最少紀錄。

新北市長侯友宜在預算審查結束後，晚間現身議會與議員餐敘，他表示，感謝所有議會議員鼎力支持，讓預算今天順利通過，他十二萬分感謝，最辛苦的議長和各黨團書記長與總召非常感謝。

侯友宜說，新北人均預算4.46萬是六都最少，新北市建設高峰期，對預算要開源節流，所有預算編列過程，都能夠把每一分每一毛花在市民身上。

對於預算總金額是新北財政史上最高，侯友宜說，很多直轄市預算都完全沒刪，新北刪的比例不是最低，但人均預算卻是最低，他會在有限人均預算，衝出好的市政成績，才對得起市民。

(中時 )