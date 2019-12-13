只是想談戀愛，怎麼那麼難？綠光劇團全新音樂劇作品《不專業許願池》，以14首歌曲、14則愛情小故事，唱出都會男女的「求愛」心聲，製作人李永豐表示：「沒有大排場大製作，這齣戲一切回歸表演本質。」

《不專業許願池》由羅北安擔任編導，同時創作劇中14首歌曲的歌詞，他表示，每一則故事，都是來自他數十年來，在影視、劇場界所聽來、看來的故事，「每一則故事，都是一個對於愛情的困惑與心願，反映了現代人的苦惱。」

才剛在《再會吧北投》挑大樑的演員方宥心，這回也參與演出，她在劇中飾演質問許願池的女子，拿著父母親年輕時相親相愛的照片，質問許願池，為何愛情到後來都變了質。

全劇布景只運用一塊招牌與四個小立方體，同時以畫布剪影描述女人的戀愛心情，並以演員歌舞唱功，表現不同狀況的感情課題，像是初戀、劈腿、離婚、求愛與對愛情保鮮期的質問。

演出將於今（13）日晚至15日晚，在台北文山劇場連演4場。

(中時 )