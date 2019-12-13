國民黨總統候選人韓國瑜13日晚間在台中國際會展中心舉辦競選總部成立大會，支持者從傍晚開始聚集，現場湧入數千民眾，展現如紅氣勢。競選總部主任委員盧秀燕率先向選民懇託，她大聲喊出「台中艦隊要揚帆啟程了，邁向勝利的目標！」強調有信心打贏這場選戰。

「韓國瑜，凍蒜！」、「國民黨，勝利！」盧秀燕在國民黨台中市立委候選人與市議員陪同下高舉國旗，她說，雖然選情艱困，但去年參選市長時也是選情艱困，「大家都說我不會當選，民調都說我不會過，但我當選了！」只要團結一心、全力以赴，誰說韓國瑜不會贏？！

「他（指執政黨）根本不把中部人看在眼裡！」盧秀燕指著競選團隊身上的衣服說，這件衣服是中部限定版，中部軍團要比北部、南部更認真，因為執政黨對中部人很壞，能源錯誤造成空汙嚴重，最近還要在中部火力發電廠增設2部機組、提高燃煤量，甚至以民進黨在立法院的優勢修改空汙法，「鄉親們不同意、一定要給他反」。

前台中市長胡志強說，台中人要的不多、只是一口新鮮的空氣，但中央連最低的要求都不給中部人，實在沒道理，中部人不為自己爭、也要為小孩爭一口新鮮空氣，為了下一代，一定要全力以赴、打贏這場選戰，送韓國瑜進總統府。

(中時 )