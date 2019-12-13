中鋼董事會已從106年陸續通過增設原料儲存場封閉式建築、一、二階煉焦爐汰舊換新及乾式淬火設備等重大環保改善工程預算共102.75億元，並於107年啟動改善工程。

中鋼一、二階煉焦爐汰舊換新及濕式淬火設備更新為乾式淬火設備工程，因既有場地嚴重不足，廠區既有設備系統須重新規畫配置，須採另地先建新煉焦爐及乾式淬火設備，再做新舊煉焦爐生產切換，方可同時兼顧國家鋼鐵產業與達到環境保護的目的。在新式煉焦爐工程完成前，為降低粒狀物排放，已參考日本先進鋼廠，在煉焦爐濕式淬火上增設最新泰勒環捕集粒狀物設備，並更進一步於濕式淬火塔頂加裝噴水抑塵設備，粒狀物排放改善幅度達85％，排放濃度已接近乾式淬火設備的水準。

中鋼煤礦封閉式建築量體巨大，長度750公尺、寬度128公尺，高度達60公尺，整體規模相當於三座大巨蛋棒球場。建築及設備鋼構預估用鋼量4萬噸，混凝土預估用量17萬方。中鋼為穩定供應鋼鐵產業鏈，也受限於場地嚴重不足，因此以分階段方式來進行煤礦儲存場室內化。目前煤礦封閉式建築已於108年7月1日啟動第一期工程。而在煤礦儲存場於封閉式建築未完成前，中鋼已參照環保署公告之最佳可行控制技術，投資6.92億元，於料場四周完成總長度3,806公尺，高度20公尺防塵網之增設，並配合自動灑水設備及噴灑化學穩定劑等措施，使整體防制效率不但符合國家標準，甚至都優於日本等先進國家的標準。

為儘速完成改善工程，避免工程延誤所產生的損失，中鋼竭盡所能，加速進行上述環保改善工程，以降低整體成本，並善盡企業社會責任。

(工商 )