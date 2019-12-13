義大世界購物廣場歡慶九周年，除了推出超多優惠活動以外，在即將到來的溫馨聖誕節前夕，特別與財團法人伊甸社會福利基金會邀請大家一起做公益，將於12/13和12/14兩天在義大世界購物廣場舉辦「聖誕公益義賣活動」。

這次由全館各家品牌提供相當多的精選商品做公益，並且在12/14（六）當天還有公益拍賣大會，兩天的義賣所得將全數捐贈給財團法人伊甸社會福利基金會，讓逛街的民眾可以一起發揮愛心來幫助伊甸基金會的慢飛天使們，讓他們能夠得到溫暖的幫助。

義大世界購物廣場館內眾多品牌齊聚獻愛心，共同提供精美商品義賣，並以最低1折起的優惠價格讓民眾購買，民眾不僅可以買到實用又超優惠的商品，還能做愛心，一舉兩得！其中公益義賣的商品包括AAA手提包包原價2,980元、OGAWA眼部氣壓按摩器原價1,980元、Discovery 24吋拉鍊行李箱原價5,580元、集雅社-象印加熱水器原價2,990元、御品鍋具-日本南部鐵器鑄鐵兩用壺（附座）原價9,800元、California republic-休閒口袋棉褲（男/女）原價4,080元、思維爾-花漾生活精選系列1,780元，還有多家主題餐廳餐券等商品，全部都下殺1折起！另外，伊甸基金會也提供了「陳偉殷台灣殷雄公益限量T Shirt-新紀錄達成版」、「陳偉殷著用簽名釘鞋」進行義賣，期盼社會大眾共襄盛舉，一同守護「慢飛天使」。

叮叮噹～叮叮噹～歡樂的聖誕節即將來臨！聖誕節要送的交換禮物買好了嗎？義大世界購物廣場現正舉辦9週年慶，挑選聖誕節禮物正是時候！EDWIN大學T恤E-DA價買一送一（原價1,980元/件）、派迪爾-SUPERDRY休閒潮流時尚腕錶E-DA價799元（原價1,880元）、FOSSIL-LOGAN湖水藍氣質女夾E-DA價1,300元（原價2,800元）；A區4F「Superdry特賣會」即日起～2020/1/5（日）限量商品500元起，限定商品4折，任選3件再9折，不管是買給自己，還是當交換禮物，絕對都是CP值超高！買到了禮物，當然也不能錯過超殺的周年慶活動，即日起～1/5（日）周年慶期間憑E卡+全館當日消費累計滿2,999元，就可以參加『好禮週週抽活動』，每周都有機會抽中萬元購物金、FUJI按摩椅-愛沙發，最後一周還有加碼抽福斯商旅價值139.8萬元的Amarok V6性能皮卡讓您開回家，越早買中獎機會越多，大家千萬不能錯過。

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