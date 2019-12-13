挪威電信（Telenor Group）今天表示，在與中國電信業巨擘華為進行10年的4G合作後，將逐漸捨棄華為，選擇瑞典愛立信公司作為挪威5G電信網路的主要技術供應商。

美國因擔憂高科技間諜活動，同時正與中國陷入貿易戰，而敦促挪威等北大西洋公約組織（NATO）盟邦，在高收益的5G協議上排除華為，挪威安全部門也針對華為發出了警告。

挪威電信在聲明中指出：「愛立信公司（Ericsson）將為挪威電信建立5G無線電接取網路（RAN）並加以現代化。」

聲明也表示：「現代化將要耗時4至5年。因此，挪威電信將使用現有RAN供應商華為的設備維持4G網路，並且將在挪威的選定地區升級至5G覆蓋。」

國營的挪威電信是挪威國內最大電信提供商，活躍於其他北歐國家及5個亞洲國家，服務客戶約1億8300萬人。

華為已否認其構建的5G網路可作為間諜工具，北京則指控華府使用安全說詞來將基本屬於貿易的衝突進一步政治化。

(中央社)