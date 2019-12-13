李玉璽13日現身「愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對」記者會，他近日與小Hebe暗巷激吻被直擊，被問到當天新歡是否到場，他笑得靦腆，「沒有，工作歸工作，會唱開場。」至於爸媽怎麼看新對象，他坦言，「其實沒有設限，媽媽主要是年齡設限，比我大5歲是極限，比我小還好。」

至於新歡是否見過爸媽，李玉璽回應：「我覺得真的要穩定，才帶給媽媽看。爸爸從來不管，小時候還教我一次多交幾個。」有趣的是，他開頭先說媽媽知道新聞，隨即又透露媽媽沒跟自己討論，令人疑惑他怎麼知道媽媽看過新聞，被問到此事，他停頓幾秒大笑，「我起床的時候，就聽到她在房間外說你上新聞了。」

李玉璽與畢書盡（Bill）、陳彥允合體「老鷹三少」，在「愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對」獨家開場演出，李玉璽笑稱自己為了記者會，好久沒有那麼早起，坦承唱跨年還是會緊張，所以這幾天一直在思考演出橋段，希望給粉絲驚喜。

(中時 )