曾國城與路嘉怡、郭靜主持群與開場嘉賓李玉璽13日現身「愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對」記者會，人在國外的主持人王仁甫也以影片預告當天精采。主持經驗豐富的曾國城，多天前剛好與鬧離婚的陳子玄、陳建隆一家錄節目，問到當時是否見情滅端倪，他坦言，「節目裡面只有講性生活不協調，本來以為是節目效果，還一臉怨懟，覺得效果真好，沒想到一周後傳出離婚消息，我們都很詫異。」

曾國城忍不住感嘆，「大家都很意外，孩子還這麼小。」這次南下高雄主持，主持群笑稱已想好當天後台的高雄美食清單，包含六合夜市芋頭冰、牛老大、老四川等在地美食都在清單中，曾國城大笑，「跟坐月子一樣。」路嘉怡則直喊，「我每次到高雄必吃牛老大！」

派對演出卡司陣容豪華，由「老鷹三少」Bill畢書盡、李玉璽、陳彥允獨家合體開場，金曲歌王蕭敬騰壓軸演出，大咖歌手輪番上陣，陳勢安、李玖哲、丁噹、安心亞、劉艾立、宋念宇、鄭可強、Gail蓋兒、李艾薇、Noovy、李建軒，陪大家一起瘋跨年！至於重頭戲「跨年倒數」，則邀請南台科技大學教授李志清領軍的本土無人機團隊「Taiwan Drone 100（臺灣希望創新）」，精心安排表演橋段。

(中時 )