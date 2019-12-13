美濃區是台灣十大觀光小鎮，每年都會在農忙暫歇之際的秋冬時節，辦理特色十足的客庄田園活動，今年以韓市長「愛情產業鏈」為發想，與客家剪紙、藍染、油紙傘、美濃黃蝶、白玉蘿蔔等意象，打造「揪愛，稻美濃」（揪愛，台語很喜歡的意思）為主題之系列活動，邀請平常「就愛」到美濃的朋友，及情侶們「揪愛」另一半，一起漫遊美濃。

「揪愛，稻美濃」系列活動，包括「美濃心樂園裝置藝術」、「稻美濃輕旅行」、「放傘(閃)趣遊程」，12月14日將在美濃湖畔東側景觀臺上舉辦的開園活動，將以精彩的在地客家藝文表演、湖畔市集、地景導覽、紙傘彩繪和醃蘿蔔手作等活動，安排特色小旅行，也規劃專業的老師帶領民眾一起醃蘿蔔、畫紙傘，想體驗的民眾都可以在活動中至服務台報名，搶先體驗美濃新風潮。

在「美濃心樂園裝置藝術」區，有客家剪紙風格的「反正都很美」，顛覆與眾不同排列方式；有結合藍染文化的「波瀾盪漾鞦韆」；還有特別為「揪愛，稻美濃」主題打造五公尺高的「相合傘」裝置藝術，站在相合傘下仰望，就能看見多層次的愛心映入眼簾，成為網路上最夯放閃地標話題。

開園當天「稻美濃輕旅行」活動，規劃有超值520元的旅遊行程(專業導覽帶你遊美濃、拔蘿蔔、醃蘿蔔、體驗紙傘彩繪、逛湖畔市集)，只要事先上BeClass線上報名-活動名稱搜尋2019稻美濃輕旅行，就可以在新左營火車站報到。

美濃湖畔心樂園裝置藝術展期延續到109年3月1日，接下來的元旦假期、春節期間，歡迎全國民眾「揪愛」到美濃，來趟不一樣的美濃之行吧！活動相關訊息請上網搜尋「美濃區公所粉絲專頁」。

(中時 )