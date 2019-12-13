鴻海（2317）13日趕在開盤前，代子公司富士康創投控股（Foxconn Ventures Holdco）公告處分阿里巴巴集團（Alibaba Group Holding Limited）股權，這是鴻海集團今年以來第二度進行拋售，獲利十分豐碩，以交易總金額2.73億美元（折合新台幣82.47億元），實現利益達1.33億美元（約新台幣40.18億元）。

鴻海13日代子公司富士康創投控股（Foxconn Ventures Holdco）公告處分阿里巴巴集團（Alibaba Group Holding Limited）股權，交易數量為133萬8,465股ADS，約當為1,070萬7,720股普通股，交易金額為每股ADS 203.82元，總金額約為2.73億美元，扣除成本後，實現利益1.33億美元，惟依IFRS 9規定，其中4,399.53萬美元（約新台幣13.29億元）已轉入2018年度未分配盈餘，2019年截至處分日認列評價利益約為8,934.25萬美元（約新台幣26.99億元），經過此次處分後，鴻海手中握有的股權僅餘126萬股ADS，約當1,008萬股普通股，持股比例也跟進下滑至0.05％，幾近見底。

由於此次交易金額較高，達2.73億美元，為免影響股市，鴻海趕在早上6點45分就對外公布資訊，不過，市場反應平平，鴻海股價走勢相對平穩，以高低點的價差僅1.1元，振幅限縮在1.21％，終場股價也以平盤作收。

事實上，鴻海集團旗下的富士康創投控股（Foxconn Ventures Holdco）處份阿里巴巴持股今年已不是第一次，今年3月下旬，鴻海也曾代為公告以每單位181.1美元的價位處分阿里巴巴的持股，總計交易量達2,200,000股，當時交易總金額高達398,420,000美元（約當新台幣122.54億元），該項處分案因依IFRS之規定認列評價損益，故未產生處分損益。

富士康創投控股（Foxconn Ventures Holdco）今年經過二次調整手中阿里巴巴持後，手中握有的股權已快速下滑至0.05％，據悉鴻海集團原本就將投資阿里巴巴定位在財務投資，非為中長期投資，再加上手中持股已不多，只要價格合宜，不排除鴻海集團會將餘下的0.05％持股，也全數出清。

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