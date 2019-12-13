瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele指出，英國大選今（13）日將出現決定性結果，預期英國保守黨將贏得大選，推升英鎊前景。

英鎊對美元今天在外匯市場呈現仰角跳升，單日強升近2％，一方面也是受到美元被空方強摜壓低的牽動。

Mark Haefele表示，另一項一直干擾資本市場的中美貿易爭端，也有跡象顯示中美雙方可望簽署第一階段貿易協議，大大激勵投資者的熱情。根據英方的出口民調顯示，英國保守黨將在英國下議會取得過半席次。這將給英國首相約翰遜取得推動英國離開歐盟所需的主導權。目前預測表明，在計票結束時，英國保守黨可望在650席中贏得368席，有效優勢為86席，使得約翰遜能夠推動英國脫歐協議獲得通過。

累計兩日來的匯市價差，英鎊對美元已大漲2.4％，英鎊兌歐元亦上揚1.8％。Mark Haefele指出，接下來，對英國最重要也是最優先的，是英國脫歐協議。瑞銀預期，英國下議院將迅速通過讓英國在1月31日與歐盟分手所需要的立法程序，結束英國國會長達三年來在脫歐議題上的僵局，「這樣的拍板，有助於釐清籠罩在企業投資和消費者信心上的部份陰霾。」

(工商 )