台灣人工智慧學校校友會掌握台灣6,000位AI人工智慧先進人才庫，本月選出校友會新會長蔣珮瑋，為跨足兩岸的投行專家。台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋代表校方致上最誠摯的感謝與祝福。

蔣珮瑋現任Maxbase Holdings Limited CIO及吉富投資諮詢（上海）有限公司投資總監，曾任元大投信國際部大中華區主管，大華證券（香港）有限公司助理董事，及資策會市場情報中心MIC產業分析師。新會長是接任義隆電子董事長葉儀皓，他因公務繁忙在11月請辭。

從中研院創設的台灣人工智慧學校，創校2年多來，已在北、新竹，中、南部遍地開花，設立各地分校，培育人才6,000位，及至這個月台北總校已招生第六期，明（12/14）也將舉辦第六期開學典禮，地點回到起家的中央研究院。適逢台灣人工智慧學校校長、中研院士孔祥重在台灣，將親自出席典禮並致詞。

贊助台灣人工智慧學校運作的企業，有台塑企業、奇美實業、英業達集團、義隆電子、聯發科技、友達光電。陳昇瑋表示，台灣人工智慧學校至今將近6,000位校友了，未來仍需要培育更多AI人才，鏈結更多能量，讓台灣在大AI時代迎頭趕上，除創造產業契機，也增進整體社會福祉。

(工商 )