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Enjoy the best of the Men's Doubles action between Germany & Chinese Taipei to reach the #ITTFGrandFinals FINAL‼️ pic.twitter.com/ipkYC1dqed — ITTF World (@ittfworld) 2019年12月13日

昨天與鄭怡靜聯手拿下東京奧運桌球混雙門票的林昀儒，今天與廖振珽搭檔3比2逆轉德國名將波爾和法蘭吉斯卡，周日將與大陸好手許昕／樊振東爭奪世界桌球年終巡迴賽總決賽男雙冠軍獎盃。

林昀儒不愧是台灣桌壇新一哥，不論是單打或是雙打都一把罩，不但幫台灣拿下東京奧運門票，而且還與廖振珽成為繼2008年莊智淵／吳志祺、2013年江宏傑／黃聖盛之後第三對在年終總決賽闖進總冠軍賽的台灣雙組合。

林昀儒／廖振珽開打後找不到節奏感，首局2比11慘遭波爾／法蘭吉斯卡修理，次局11比7扳平，第三局7比11失手，在沒有退路的情況下兩人硬是11比5追平，比賽來到殊死第五局，林昀儒反手攻擊得手，林／廖躲過對手的賽末點，緊接著兩人連得2分，最終12比10演出精彩的逆轉勝戲碼，同時也報了今年在大陸公開賽2比3飲恨落敗之仇。

林昀儒和鄭怡靜的混雙4強賽碰到大陸許昕／劉詩雯的黃金組合，即便兩人放開手腳力拼，但依舊以3比11、11比13、1比11慘敗，不過林／鄭還是幫助台灣首奪年終總決賽混雙項目銅牌。

女雙部分，陳思羽／鄭先知對上世界排名第三的韓國組合田志希／梁夏銀，11比8拿到好彩頭，可惜沒能一鼓作氣，最終3比11、6比11、8比11敗陣，獲得銅牌。

(中時 )