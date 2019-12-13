台南市立委第一選區候選人賴惠員13日下午發新聞稿表示，有不明人士在競選對手的後壁黨部放置炸彈，質疑這起事件是否又是韓粉為了騙取選票而釋放的「詐彈」。國民黨立委候選人蔡育輝表示，警方尚在偵辦中，賴惠員憑什麼說是韓粉做的？難道賴惠員知道是誰做的，所以事先做「消毒」？

賴惠員表示，有不明人士在競選對手的後壁黨部放置炸彈，個人對這種暴力形式介入選舉的行為感到不齒。

但賴惠員最後說，「自從韓流興起以來，國民黨政治人物對韓粉的行為約束完全失效，更有鋼鐵韓粉將韓國瑜合成在黃色照片上」，不知道這起事件是否又是韓粉為了騙取選票而釋放的「詐彈」。

對於賴惠員發布新聞稿指稱有可能是韓粉為了騙取選票而釋放的「詐彈」，蔡育輝十分生氣。

蔡育輝表示，從過去他和賴惠員交手的經驗，賴惠員慣會抹黑栽贓，他要問賴惠員是根據什麼來做出這項推理？從上次賴惠員抹黑聲稱抓到便當盒賄選事件，難免要讓人懷疑是不是又是「做賊喊抓賊」的劇情重演。

(中時 )