冬盟賽程進入尾聲，日職白隊監督高田誠認為，雖然球隊成績不理想，不過整理來說很有收穫，今年冬盟各隊打者都很有力量，期待年輕又有未來性的球員，接受並面對在冬盟的成績，明年往更好的目標前進。

賽前日職白隊成績5勝9敗1和，在6隊中倒數第2，13日與韓職聯隊進行5、6名排名賽。此次日職分成紅、白兩隊來台參加冬盟，白隊多以一軍選手，戰績卻輸給以育成選手為主的日職紅隊，紅隊預賽勝率高達7成5，排名第1。

監督高田誠認為白隊雖然一軍選手多，不過大都是高中畢業沒多久的年輕選手，各個選手都有自己的課題，球團也是因為對選手有期待才會派來冬盟，每個選手都很有未來性，希望他們接受面對在冬盟的成績，往更好的目標前進。

高田誠點名阪神虎島田海吏、片山雄哉以及因傷中途退出的巨人隊山下航汰，都是有潛力的選手，3人打擊率都超過3成。

經過一個月的聯賽，高田誠總結冬盟各隊的打者都很有力量，相較投手來說打者表現比較亮眼，打高投低的情形明顯，不過冬盟整體來說仍非常有收穫。

(中時 )