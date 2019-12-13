櫻花建設（2539）總經理陳世英今（13）日下午在法說會上指出，櫻花建設持續深耕全台首購宅市場、砸重金加碼購地，目前手上土地遍及桃園、台中、彰化等縣市，土地存貨達13筆，將分成4年陸續推案，總推案金額上看250億元。陳世英說，目前台中市太平區育賢段已有3個建案動工興建中，將採取先建後售模式。

陳世英進一步表示，櫻花建設2019年陸續推出新北市三峽區「櫻花學-品學區」、台中市南區「櫻花孩子王2」、台中高鐵特區「櫻花綴綻」、台中市太平區「櫻花大櫻國-劍橋花園」一期、新竹市北區「櫻花藝」，總銷金額近40億元。

其中，「櫻花學-品學區」已完銷、「櫻花孩子王2」幾乎也已完銷；至於「櫻花綴綻」與「櫻花藝」銷售近七成。上述4個新案，預計2020年完工入帳，成為2020年的主要營收來源。

櫻花建設2019年喜迎交屋潮，共有6個新建案陸續完工，總銷金額逾77億元，且6個建案幾乎已經完銷！包括桃園楊梅的「櫻花博」、台中市北屯區「櫻花東山1號」、台中市南區「櫻花孩子王」、台中市太平區「櫻花青上森」、「櫻花學-家學區」、「櫻花學-博學區」。

隨著「櫻花東山1號」、「櫻花博」、「櫻花學-博學區」、「櫻花學-家學區」等4個新建案交屋入帳下，櫻花建設今年前11月營收為34.86億元，年增16.97％；前三季EPS為1.05元。

法人表示，總銷金額合計達46.3億元的「櫻花青上森」與「櫻花孩子王」，有機會搶在年底前交屋。雖然有部分營收將跨到明年1月入帳，但預期在兩大建案入帳加持下，櫻花建今年營收與獲利可望雙雙締造歷史新高。

(工商 )