中選會審議通過第10屆立法委員選舉政黨及候選人資格，一邊一國行動黨提名的不分區立委、前總統陳水扁被中選會認定不符資格；前總統陳水扁今透過「三聲無奈」為題的影片表示，因為蔡英文總統沒有點頭。

阿扁也透過錄影順便為一邊一國行動黨拜票，讓一邊一國能在立院成為政黨，到時扁就會來立法院當一邊一國行動黨黨團國會助理，他懇求大家，扁走投無路，這也不能說那也不能說，只好走向街頭，若看到扁在街頭拜票、揮手或在宣傳車上懇求拜託，希望大家能一起打拼。

陳水扁今在影片指出，真的是「三聲無奈」，第一聲是，本來他是可以在民視說，但是民視已經通知他，選前28天都不可以再出來說，不知道這是根據哪一條法令，還是有什麼壓力，不過非常感謝民視給他一年，可以出來講，非常感激。

至於第二聲無奈阿扁說，是12月25日有關單位要辦政黨辯論會，但是沒邀請一邊一國，主管機關原因是，一邊一國的民調沒有達到前八名，但是據他所看民調，一邊一國行動黨民調不是在八名外，還有兩個被邀請政黨是在他們後面，「為何大小漢差那麼多」，那兩個政黨就可以參加辯論，他們在兩黨前卻沒機會，真是是無奈。

說到第三聲，扁說，是因為12月18日阿扁被一邊一國提名不分區立委，因為蔡英文沒有點頭，所以扁的資格就被拿下，實在無奈；他有說過，能不能參選是政治問題，是蔡總統是否點頭同意的問題，扁要跟大家勉勵，「打斷手骨顛倒勇」，絕對不要放棄，希望父老鄉親跟扁站一起，在立院不要被消音，大家要把票投給一邊一國。

(中時 )