暨南國際大學東南亞系一同歡慶，他們準備印尼特有的「甘美朗」表演。（暨大附中提供／張晉銘南投傳真）

左起：校友高曼容、台中一中校長陳木柱前來祝賀暨大附中校慶，右為暨大附中校長張正彥。（暨大附中提供／張晉銘南投傳真）

高曼容帶來精彩的舞蹈表演，為整個活動增添不少亮點。（暨大附中提供／張晉銘南投傳真）

暨大附中於13和14日一連兩天舉辦校慶活動，除了有台中一中儀隊擔任特別嘉賓外，運動會特別以2020年東京奧運為主題，學生們透過抽籤方式決定34項比賽項目，且各班進場時，展現各個賽事的特點，藉此推廣運動教育的觀念與健康的重要性。

校方指出，今年活動分為運動會和園遊會，並且廣邀畢業校友們回到母校，除了重溫學生時光，也給予校方支持，本次最大特色是，每個班級無不精心規劃所屬的攤位設計，相當吸睛，藉由精彩的活動，師生共創好的回憶。

另一方面，校方邀請暨南國際大學東南亞系一同歡慶，他們準備印尼特有的「甘美朗」表演，樂器也都是從峇里島「進口」而來，為校慶帶來南洋風味的舞蹈和樂章。

在2019世界美顏小姐競賽中榮獲全世界第四名、最佳才藝獎的高曼容也特地回到母校獻上祝福，其實她在學生時代就是儀隊的一份子，當天她還特別戴上后冠，帶領著儀隊學妹們一同進場，並帶來精彩的舞蹈表演，為整個活動增添不少亮點。

校長張正彥表示，感謝大家齊心協力，為校慶準備精彩的表演活動，期盼大家能夠在今年的校慶，為自己的學習生涯，留下美好的篇章。

(中時 )