《金牌救援：Stove League》今舉行發布會。（圖／龍華電視提供）

男星吳正世先前在《山茶花開時》不只能將猥瑣、反派形象演得絲絲入扣，最近他參加《金牌救援：Stove League》，還包辦了發布會的開心果，尤其當「戲齡11年」的吳正世稱呼「戲齡21年」的朴恩玭「前輩」時，更讓現場笑聲不斷。南宮珉和吳正世的緣分是從2006年開始，兩人私下是喝酒的朋友關係，吳正世在戲裡是南宮珉的「絆腳石」，在戲外卻是像鄰居哥哥一樣的存在。

由《奇怪的搭檔》、《命運與憤怒》的鄭東允導演與李新華作家合作打造，南宮珉、朴恩玭、吳正世、趙炳圭聯合主演的熱血勵志劇《金牌救援：Stove League》今天在韓國首爾舉辦發布會，這部講述通過「球場背後」中發生的現實面與矛盾，如同棒球職場「未生」的故事，將給經歷過社會生活的上班族，帶來安慰和希望。

因《Sky Castle》人氣直升的趙炳奎透露，這是他第一次飾演重要的角色，也是首次出席電視劇製作發佈會，在片場很擔心會拖累大家，還好前輩們都很照顧。童星出生的朴恩玭說到韓國職業棒球隊中實際上沒有女性運營組長，因為沒有可以參考的形象，所以在飾演這個角色的時候，很擔心能否展現出作爲運營組長的真正功能，做為演員有一定的使命感和責任感，希望節目播出後可以引起觀眾對這個職業產生夢想。

為了營造真實感，劇組團隊用心打造象徵Dreams球隊的可愛角色跟選手樣子相同的公仔、制服等，還有球隊經理人或教練團隊活動的過去照片也都沒有漏掉，以及白承洙團長到職前後，逐漸變化的Dreams的地位與各種細微物件的改變，觀眾們可以試著找出前後不一樣的地方。

《金牌救援：Stove League》將於12月20日起，中華電信MOD>戲劇>最新上架，同步跟播韓國。請鎖定1月12日起，每周日晚間9點在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時電子報)