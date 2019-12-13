大溪國小運動中心落成，內部有游泳池、健身房等設施。（邱立雅攝）

市長鄭文燦（右）與貴賓們一同進行櫻花植栽，祝賀大溪國小122歲生日。（邱立雅攝）

大溪國小運動中心落成典禮，學生們扮成大仙尪仔跳舞慶祝。（邱立雅攝）

桃園市陸續成立運動中心與體育園區設施，大溪國小也在2017年在校園內興建一座多功能運動中心，13日落成啟用，內部規畫有游泳池、綜合球場、健身房與羽球場等等，地下室則設有80個汽車車位，讓民眾前以大溪遊憩時，有更多的停車選擇。此外，為慶祝大溪國小122歲生日，校友們募集122棵櫻花樹栽植，讓校園成櫻花園。

桃園升格後，市府規畫興建11個運動中心，大溪國小運動中心是第6個完工的運動場館，基地面積約1萬7477平方公尺，總樓地板面積約1萬2030平方公尺。為地下1層、地上3層（東西兩棟）建築物，包括地下停車場、游泳池、學校午餐廚房、綜合球場、健身房、韻律教室、桌球室及羽球場等空間。

運動中心啟用後，市長鄭文燦認為能滿足鄰近學區及社區運動、體育教學、午餐、戶外活動及停車等多元需求。尤其地下室提供80個汽車停車位、45個機車停車位，可望疏緩附近假日車位難求的問題。

鄭文燦表示，他從2015年就決定蓋大溪國小運動中心，落成後發現蓋得十分有特色，還獲得鑽石級綠建築及銀級智慧建築候用證書，除了學校可使用之外，也委託有營運經驗的緯創行銷經營，預計在明年2月10日正式開幕，有3周免費運期，之後將正式收費。

「122棵櫻花樹代表大溪國小122歲了，每年增種1棵。」大溪國小校長蕭富陽指出，大溪校友傑出校友們捐贈櫻花，代表著與校園感情的聯繫，品種皆為千島櫻，預計明年就會開花，校園附近將綻放粉白色的櫻花，與附近日式宿舍互相輝映。

(中時 )