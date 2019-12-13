台股處高檔 建議勿追價 19:242019/12/13 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中貿易戰局勢反覆，在傳出雙方有望簽署初步協議的消息後，台股13日跳空開高，一度逼近12,000點大關，本周大漲318點。運達投顧分析師洪任浚指出，年關將至，法人將陸續調節手中持股，這也造成「漲指數、跌個股」的奇特現象。 美中貿易戰有機會簽署協議，台股13日飆漲再創波段新高，然開高後的大量反倒提供主力大戶出貨的機會，從結構面可明顯看出端倪，雖然加權指數大漲，但下跌家數卻比上漲家數還多，此時追價易追在相對高檔，操作上務必掌握好節奏。 (工商 ) #台股 #協議 #指數 #機會 #貿易戰 也許您會感興趣 推薦閱讀 操盤心法－盤勢狹幅整理 留意貿易戰、大選動向 04:102019/12/09 證券．權證 仲琦科技應變有道 不怕中美貿易戰衝擊 17:072019/12/09 財經 繞過WTO對陸發動貿易戰 川普耍賤招竟自傷 21:002019/12/09 財經 前三季獲利不減反增 仲琦應變有道 無畏貿易戰衝擊 04:102019/12/10 產業．科技 《業績-鋼鐵》貿易戰＋淡季，久陽11月營收月減16％ 09:432019/12/10 財經 《台北股市》統一證：貿易戰擦亮台灣實力，5利多促台股評價向上 15:572019/12/10 財經 貿易戰影響海外投資持續「發冷」 大陸、海外收益連三衰 21:562019/12/10 財經 貿易戰、美大選 Fed明年利率很難按兵不動 07:522019/12/11 財經 貿易戰發威 海外和大陸投資收益雙冷 04:102019/12/11 財經焦點 貿易戰影響 亞開行下調大陸GDP預估 11:452019/12/11 財經 財經熱門新聞 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 急了…川習交換條件？美媒驚爆內幕 - 財經 新莊買房慘賠千萬 專家8字揭崩盤內幕 - 財經 老美打敗北京！川普爆料大事真的發生 - 財經 美敲定協議陸竟想變卦？ 官媒總編揭密 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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