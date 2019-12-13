美中貿易戰局勢反覆，在傳出雙方有望簽署初步協議的消息後，台股13日跳空開高，一度逼近12,000點大關，本周大漲318點。運達投顧分析師洪任浚指出，年關將至，法人將陸續調節手中持股，這也造成「漲指數、跌個股」的奇特現象。

美中貿易戰有機會簽署協議，台股13日飆漲再創波段新高，然開高後的大量反倒提供主力大戶出貨的機會，從結構面可明顯看出端倪，雖然加權指數大漲，但下跌家數卻比上漲家數還多，此時追價易追在相對高檔，操作上務必掌握好節奏。

(工商 )