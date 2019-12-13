時代力量立委黃國昌爆料，遠東航空透過立委向交通部施壓後，拿走信託專戶金額近半、約7449萬元的金額，今媒體流出一份去年的開會通知，顯示民進黨立委鄭寶清於2018年8月8日召開會議，邀請交通部政務次長王國材開會，1個月後再由前政次張政源召開會議，讓遠航取走押金。

前交通部次長、現任台鐵局長張政源表示，當時因民航局有這個提議，業者有這個要求，經多次討論才做成決議，因為遠航是重要的航空公司，希望遠航可以正常營運，目的很單純，交通部也有義務協助業者，對於此事感到遺憾。

而時任交通部長、現任中華郵政董事長吳宏謀，今整天未接電話。

王國材則說，立委當時認為遠航有現金需求，會議討論不出結論，之後由民航局提出方案，但他沒有再參與到相關會議。

鄭寶清則強調，自己是最早提出對無預警停飛應限制出境、判刑3年、罰款2億元的立委，絕不是在包庇特定業者。當時遠航擔心信託專戶押金太多會造成現金流不足，才來找他陳情，由於遠航肩負離島航運重責，他才召開會議，但當天沒有結論，事後交通部與民航局的會議他也未再參與。

(中時 )