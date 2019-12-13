聲樂家簡文秀以歌聲和實際行動推動「點亮世界的愛」於國館廳點亮聖誕樹。（李怡芸攝）

國父紀念館開館47年來，首次在銅像大廳裝置聖誕樹！13日由億光電子捐贈的6米高聖誕樹，以「點亮世界的愛」之名，在銅像大廳啟動點燈。國父紀念館館長梁永斐表示這既是歷史新頁，也象徵著國父紀念館更邁入更親民的新里程。

由億光電子捐贈的聖誕樹，除了有3000多顆金銀相間的聖誕球點綴，代表著諸事圓滿，聖誕樹上更滿綴著2萬多顆智能LED燈，是結合傳統節慶氛圍與高科技智能燈源所打造，梁永斐信心十足地表示：「這是目前我看過最美的聖誕樹」而整體的設計更有著族群融合的意涵。此外，園區內的翠湖香山橋也首次設計裝上智能LED燈，打造出夜間繽紛多彩的翠湖倒影。

「點亮世界的愛」由億光電子及億光文化基金會贊助，警廣、光復國小協辦，點燈儀式上，光復國小合唱團開場獻唱《城裡的月光》，溫暖的歌聲中，聲樂家，亦是億光文化基金會董事長簡文秀，為現場上百名大小觀眾獻唱《望春風》，她曾於2016年獲教育部頒推展本土語言傑出貢獻個人獎，以醇厚的閩南語唱出台灣歌謠，而後又獻唱了應景的《O Holy Night》，最後大合唱《平安夜》歌聲中點亮璀璨的聖誕樹。

國父紀念館此次的聖誕樹及翠湖點燈，將持續點亮至明年1月10日，為了讓民眾有更多機會欣賞光彩四射的聖誕樹，即日起大廳延長開放至9點，24日平安夜延長至10點，31日跨年夜更延長至12點，讓民眾有新的打卡景點外，也與聖誕樹一起點亮對世界的愛。

(旺報 )