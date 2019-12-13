遠東航空昨（12日）驚傳停業，在這關鍵時刻，主角遠航董座張綱維始終神隱。但民航局記者會上，卻傳出張綱維的遺書，他自曝資金周轉不靈，加上受詐騙集團騙走資金，稱自己唯有「以死謝罪」方能交代。但案情峰迴路轉，今日張綱維本人現身遠航記者會，稱突然獲得投資人贊助，也就不死了。網友表示，「到底誰才是詐騙集團」？

遠東航空昨（12日）驚傳不飛了，自從訂票系統出現異常後，不同謠言瘋傳，但各界猜測遠東航空不排除將走上昔日復興航空後塵。尤其一司之主張綱維本人必不現身，遭曝光的公司內部公告又指出，遠東航空將從13日開始，終止一切營運，員工將被資遣。

遠航無預警停業、停飛消息曝光，不只員工鎮驚不已，民眾更是人心惶惶，深怕退票求住無門。然而在下午的民航會記者會上，驚傳出老闆張綱維的遺書，他透露投資失利，又遭受詐騙集團騙走調度金，已將私產9億元拿去全墊，卻仍補不上財務缺口，只好「已死謝罪」，死不瞑目，投下當天最大震撼彈。

張綱維本人卻突然現身，網友反應酸溜溜，指出，現在到底「誰才是詐騙集團？」（摘自中時電子報直播）

眼看案件變得更加撲朔迷離，張綱維本人卻突然現身。在今日上午11時召開記者會，他指出，「遺書曝光後，就有投資人找上他，突然之間，獲得了10億元資金」，當初差點真的輕身。對此網友反應酸溜溜，指出，現在到底「誰才是詐騙集團？」

網友認為，遺書上寫得洋洋灑灑要「以死謝罪」，就這麼輕易地找到投資人了？各種嘲諷聲浪大噪「誰才是詐騙集團？」、「我倒閉了，我又不倒了」、「不要是三組詐騙集團找上他」、「遺書寫起來」、「一哭二鬧三上吊喔」、「遺書發出去，資金進的來，遠航發大財」。

雖然，在張綱維回來後，他透露希望今日下午就能復飛，但遠航多快能重新營運，還是得等到民航局回應。這遺書，或許真的拯救了遠東航空。

昨日才丟遺書，今日張綱維本人卻現身遠航記者會，稱突然獲得投資人贊助，也就不死了。網友表示，「到底誰才是詐騙集團」？（摘自PTT）

(中時電子報)